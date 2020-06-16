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Ayhan Oğuz’un kızı Dilara avukat oldu

Avukatlık stajını Çorum’da Av. Burçin Solmaz Polat’ın yanında tamamlayan Dilara Oğuz, Mersin Barosu’nda düzenlenen törenle cübbe giydi.

Güncel 16.06.2020, 19:16
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Ayhan Oğuz’un kızı Dilara avukat oldu

Eğitim Sen eski başkanı ve Emek Partisi yöneticisi Ayhan Oğuz’un kızı Dilara Oğuz için Mersin Barosu’nda gerçekleştirilen ruhsat törenine Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, bazı meslek mensupları ile avukat adayının ailesi ve davetliler katıldı.

Avukatlık Yemini’ni ettikten sonra ruhsatnamesini alan Dilara Oğuz’a cübbesini Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz giydirdi.

Baro Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hediyeler verilen genç avukat, ailesi ve davetlilerin alkışları eşliğinde mesleğe ilk adımını attı. (Haber Merkezi)

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