Ayhan Geylani’ye başarı belgesi

Çorum’da yıllardır eğitimin değişik kademelerinde başarıyla görev yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne Daire Başkanı olarak atandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e veda ziyaretinde bulunan Ayhan Geylani’ye gerçekleştirdiği başarılı eğitim faaliyetleri ve emekleri için Başarı Belgesi takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Geylani’ye yeni görevinde başarı dileklerini de iletti. (Haber Merkezi)

