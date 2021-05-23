Son Dakika

Ayhan Geylani’ye başarı belgesi

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani Çorum’a veda etti.

Güncel 23.05.2021, 18:33
7
Ayhan Geylani’ye başarı belgesi

Çorum’da yıllardır eğitimin değişik kademelerinde başarıyla görev yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ne Daire Başkanı olarak atandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e veda ziyaretinde bulunan Ayhan Geylani’ye gerçekleştirdiği başarılı eğitim faaliyetleri ve emekleri için Başarı Belgesi takdim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Geylani’ye yeni görevinde başarı dileklerini de iletti. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
hafif yağmur
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@