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Ayhan Garipoğlu hayatını kaybetti

Çorum'un tanınmış simalarından Aydın Garipoğlu'nun kardeşi, güreş antrenörü ve televizyon program sunucusu Gazanfer Özdemir'in kayınbiraderi, Emniyet bekçiliğinden emekli Ayhan Garipoğlu (63), bugün saat 15.20'de tedavi görmekte olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Güncel 22.01.2021, 21:45 22.01.2021, 22:51
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Ayhan Garipoğlu hayatını kaybetti

Merhum Nuri Garipoğlu ile merhume Fatma Garipoğlu'nun çocukları, Aydın Garipoğlu, Hayriye Afyon, Aysel Gürbüz, Kadriye Özdemir, Orhan Garipoğlu, Bedriye Taymus ve Bülent Garipoğlu'nun kardeşleri, Fatma Garipoğlu'nun eşi, İbrahim, Duygu ve Bahtiyar Garipoğlu'nun babaları olan Ayhan Garipoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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