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Aygün ve Kalender mest etti

Mahalle konserleriyle vatandaşlarla daha yakından ilgilenme şansı bulduklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’a hizmet için hiç durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Aşgın: “Mahalle konserlerinin amacı vatandaşın dertleriyle bire bir ilgilenmek. Konserlerde talep ve şikayetleri birebir dinleyelim ve çözme noktasında yardımcı olalım istiyoruz” dedi.

Aygün ve Kalender mest etti

Mahalle konserleriyle vatandaşlarla daha yakından ilgilenme şansı bulduklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’a hizmet için hiç durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Aşgın: “Mahalle konserlerinin amacı vatandaşın dertleriyle bire bir ilgilenmek. Konserlerde talep ve şikayetleri birebir dinleyelim ve çözme noktasında yardımcı olalım istiyoruz” dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:53
Aygün ve Kalender mest etti

Çorum Belediyesi tarafından “5 Mahallede 5 Konser” etkinlikleri kapsamında yerel sanatçılar Buhareevler sakinleriyle buluştu.

Buharaevler Perşembe Pazarı içinde gerçekleştirilen mahalle konserine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Meclis Üyeleri, Buhareevler Mahalle Muhtarı, Çorum Belediyesi daire müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Pazar içerisine kurulan oyun parkurunun yanı sıra konser alanına gelen çocuklara pamuk şeker ve kağıt helva ikramında bulunuldu. Konserde sahne alan Çorumlu sanatçılar Ercan Aygün ve Nazlı Kalender seslendirdikleri eserlerle bol bol alkış aldılar.

“MİLLET NERDEYSE BİZ DE ORADAYIZ”

Düzenlenen mahalle konserleriyle vatandaşlarla daha yakın ilgilenme şansı bulduklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, düzenlenen konserlere tüm belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte geldiklerini söyledi.

Çorum’a hizmet için hiç durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aşgın “Milletimiz neredeyse biz oradayız. Mahalle konserlerini yapmamızın amacı vatandaşların dertleriyle bire bir ilgilenmek. Konserlere gelirken başkan yardımcılarımızla, daire müdürlerimizle birlikte geliyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini şikayetlerini birebir dinleyelim ve çözme noktasında yardımcı olalım istiyoruz. Mahallelerimizin emrindeyiz. Hadis-i Şerif’de “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” diyor. Biz tüm ekibimizle sizlere hizmet etmeye hazırız. İbadet aşkıyla, gece-gündüz, durmadan, yorulmadan, aşkla çalışıyoruz aşgınan çalışan yorulmaz. Ne probleminiz varsa tüm birim müdürlerimiz burada. Taleplerinizi eleştirilerinizi bekliyoruz. Mahalle muhtarımız da gece gündüz çalışıyor. Taleplerini bizlere iletiyor. Kendisine mahallesi adına ilimiz adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patır düzenlenen konserin yanı sıra mahalleye yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Mahalle Muhtarı Ümit Patır sanatçılara çiçek takdim ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)

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