Aygün: “Bastırılmak istenen demokratik Türkiye talebidir”

Ekonomik kriz ve pandemi şartlarında derin işsizlik ve yoksulluğu yaşayan halkın, kendi iradesini yok sayan vesayetçi sistemden de her gün biraz daha uzaklaştığını kaydeden Aygün, AKP hükümetinin halkı, ülke gençliğini, bilim insanlarını umursamadığını söyledi. AKP’nin çıkarlarının bir avuç sermaye sınıfının çıkarlarıyla ortak olduğunu dile getiren Aygün, “Bu yüzden hak arayan, itiraz eden yurttaşların karşısına devletin demir yumruğu çıkarılmakta, sokaklarda polis şiddeti tırmandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Boğaziçi kampüsü ve Kadıköy’de olmak üzere iki demokratik gösteriye izin vermeyen iktidarın, yoğun şiddet eşliğinde kolluk güçlerini devreye soktuğunu bildiren EMEP Merkez İlçe Başkanı Aygün, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Plastik mermi, cop, gaz, tekme ve yumruk yağmuru altında kalan öğrencilerle birlikte akademisyenler, öğrenci velileri ve halktan insanlar yaralanmış, yüzlercesi gözaltına alınmıştır.

açıktır; özerk demokratik üniversite ile demokratik Türkiye taleplerini zor yoluyla bastırmaktır. Üniversite gençliğini kriminalize ederek halktan koparmak, siyasal iktidarın bir diğer planıdır. İçişleri bakanının kendini hem bakan hem savcı hem de yargıç yerine koyarak gözaltına alınan öğrencileri “örgüt üyesi” olarak ilan etmesi de bunun bir ifadesidir.

Akademinin ve öğrencilerin bu haklı ve onurlu mücadelesini “provokasyon” ile anmak kabul edilebilir değildir. Kimi muhalefet partilerinin tek umudu erken ya da genel seçime bağlayarak üniversite ve halk hareketini geriye çeken beyanlarda bulunması da kabul edilir değildir. Ortada bir provokasyon olmadığı gibi, asıl mesele istenmeyen rektörün bir an önce istifa etmesi ve seçme/seçilme iradesine saygı gösterilmesidir.

İstanbul, Ankara, İzmir ve ülkenin diğer kentlerinde üniversite gençliğine sahip çıkan, polis şiddetine rağmen gençleri yalnız bırakmayan, sokakta, balkonlarda desteğini eksik etmeyen halk kesimleri örnek tutum sergilemişlerdir. İşçiler, emekçiler, sendikalar ve demokrasi güçlerinin geliştirmesi gereken tutum bu tutumdur.” (Haber Merkezi)