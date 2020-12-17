“Aydınlık yarınlara yürüyoruz”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahiner, şu ifadelere yer verdi:

“Millet İttifakı ortağımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Belediye Başkanlığımız süresince ve hastalığım süresince desteklerini her zaman hissettiren Sayın Genel Başkana teşekkürlerimi ilettim. Millet İttifakı belediyeleri olarak ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)