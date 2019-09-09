“Aydınlık Türkiye’yi inşa edeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi 96. Kuruluş Yıldönümü ’nü kutluyor. Bu kapsamda CHP Çorum İl Örgütü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Anıt’taki çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. CHP’nin Kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çelenk takdimi yapan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, ardından günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdi. Tüfekçi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkelerinin ülkeyi kalkındırdığına ve daha yükseklere taşıdığını söylerken, “Bu gün 96. Kuruluş Yıldönümü ’nü kutladığımız şanlı Cumhuriyet Halk Partimizin Kurucu Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kendini memleketine adamış tüm liderlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bundan 96 yıl önce diktatörlük yerine Cumhuriyet diyen, baskı ve şiddet ile tek adam yönetimi yerine özgürlüğü seçen, bağnazlığın yerine çağdaş ve uygar yönetim şeklini benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil bir il başkanı bir ferdi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin umudu olan partidir. Cumhuriyet Halk Partisi adaleti yok edenlerin değil, çağdaş hukuk sistemini kurup adaleti sağlayanların partisidir. Çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Aydınlık bir Türkiye inşa edene kadar yorulmadan bıkmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizi demokrasiyle tanıştıran bir partidir. Yapılmamışı yapmak, başarılmamışı başarmak CHP’nin köklerinde var. 17 yıldır Ak Parti iktidarının adaleti ve demokrasiyi ne hale getirdiğini üzülerek izliyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği tekrar Cumhuriyet Halk Partisi’yle mümkün olacaktır ” dedi.

“KAFTANCIOĞLU’NA VERİLEN CEZA SİYASİDİR”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının siyasi bir karar olduğunu iddia eden Hasan Eray Tüfekçi, “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası da bizleri derinden üzen bir olay olmuştur. Canan Kaftancıoğlu 25 yıl sonra İstanbul’daki Ak parti iktidarını bitiren tarihi bir isimdir. 7 yıl önce sosyal medyadaki paylaşımlarının gerçekte gösterilerek 5 ayrı suçlamadan ertelemesiz bir şekilde 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası siyasi bir karardır. Bu karar artık yargının Ak Parti’nin bir enstrümanı olduğunun göstergesidir. Adalet gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Başaramayacaklar demokrasi kazanacak” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı da kınayan Tüfekçi, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na Aydın’ın Kuşadası Belediyesi önünde yurttaşlara hitap ettiği esnada bazı kişilerin çirkin saldırılarına uğramasını da buradan şiddetle kınıyoruz. Saldırganların bir an önce hakkettikleri cezaya kavuşturulmasını diliyoruz” dedi. (Esra ESEN)