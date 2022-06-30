Aydınlık Demokrasi Partisi Çorum’da da teşkilatlanıyor
Çorum’da Aydınlık Demokrasi Partisi (ADP) adında yeni bir siyasi hareketin teşkilatlanma çalışmalarının başladığı duyuruldu.
Güncel 30.06.2022, 18:10
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Yapılan açıklamaya göre; ADP İl Başkanlığı’na Hamza İrtürk, Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Reha Aydın atandı.
Genel Başkanlığını Erkan Deniz’in yaptığı Aydınlık Demokrasi Partisi’nin İl Başkanlığına Hamza İrtürk, Merkez İlçe Başkanlığına ise galerici esnafından Reha Aydın'ın getirildiği belirtildi.
GENEL MERKEZ YETKİLENDİRDİ
ADP Genel Başkanı Erkan Deniz imzası ile gönderilen görevlendirme yazısında, siyasi partiler kanunu ve parti tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince İrtürk’ün il başkanlığına atandığı ve Çorum’da teşkilatların uygun gördüğü üyelerce kurulması konusunda yetkilendirildiği ifade edildi.
ADP bir süre önce eski başbakanlardan Tansu Çiller’in ismi ile haberlere konu edilmişti.
(Haber Merkezi)
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