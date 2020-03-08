“Aydınlık bir gelecek, kadınlarla mümkün”

İktidara geldiği günden bu yana Türkiye'deki demokrasi ortamını giderek daraltan AKP’nin en büyük darbelerden birini kadın hakları konusunda vurduğunu belirten Bekar, açıklamasında şunları bildirdi:

“Eğitim-İş olarak vurguluyoruz; kadın-erkek eşitliği, sadece kadınların sorunu değil, uygarlaşmada bir eşiktir. Kız çocuklarının okumalarına ayrıca önem veren, onları sosyal hayata katan, onlara dünya ülkelerinin birçoğundan önce seçme ve seçilme hakkı vererek eşit bireyler olduğunu ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyete yakışmayan tabloyu değiştirmek, Cumhuriyet devrimlerini rotası kabul eden her yurttaşın görevidir.” (Haber Merkezi)