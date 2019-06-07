Olay, İnönü Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi’ni birbirine bağlayan Tuzcular Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden gelen bir otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi istikametinden hızla gelen 06 BHU 018 plakalı araçla çarpıştı.

Ardından hızını alamayan otomobil, kavşaktaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 sürücü ve 1 kişiye ilk müdahaleyi burada yaptı.

Ardından yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Haber Merkezi)