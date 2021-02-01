“Aydınlanmacı, üretken bir değerimizi kaybettik”

Cumhuriyet’in aydınlanmacı geleneğinden gelen Köy Enstitülü, laik, bilimsel, parasız, kamusal eğitim anlayışının mihenk taşlarından olan değerli bir öğretmen olan Müslüm Tunaboylu’nun hayatını kaybettiğinin dile getirildiği açıklamada, “Çorum Eğitim Sen olarak; yaşamı ve öğretmenlik yılları TÖS, TÖB-DER için verdiği mücadeleler ile geçen, Köy Enstitülü kuşağının aydın öğretmenlerinden olan sendikacı, yazar Müslüm Tunaboylu öğretmenimizin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“1932 yılında Bulgaristan’ın Şumnu iline bağlı Yenipazar İlçesi’nin Söğütlü Köyü’nde dünyaya gelen ve 1938 yılında anavatana ailesi ile birlikte göç eden Tunaboylu, Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Çıkrık Köyü’nde ilkokula başladı. l943 yılında Köy Enstitüleri’nde öğrenim görmek üzere Kastamonu Gölköy Enstitüsü’nde öğrenime başladıktan sonra 1948 yılında okulu bitirerek öğretmen oldu.”

“ÖĞRETMENLİK HAYATINI SENDİKAL MÜCADELEYE ADADI”

Tunaboylu, öğretmenlik hayatını sendikal mücadeleye adadı. Sendika ve dernek yöneticiliği gibi görevleri yürüttü, arkadaşları ile birlikte öğretmen boykotlarına katıldı. Eğitim emekçilerinin mücadele tarihinde önemli izler bırakan, ilk öğretmen sendikası olan Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ve Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu (TÖDMF), içinde örgütlü mücadeleye olan inancıyla eğitim emekçileri ile birlikte sendikal mücadeleye katkılar sunmuştur. 1960’lı yılların ikinci yarısında Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın Kayseri’de bir genel kurul toplantısına katıldı, muhalifler sendika toplantısını basarak dağıtmayı hedeflemişlerdi. TÖS’lü öğretmenler içinde yer alan Tunaboylu ve arkadaşları, Ankara’da güçlükle bu toplantıyı gerçekleştirerek Eğitim Sen’i bu günlere ulaştıran mücadelenin yapı taşlarını oluşturdular.

Şimdilerde Hitit Üniversitesi’nin Sürekli Eğitim Merkezi olarak kullandığı bina, o dönemlerde TÖB-DER’e ait lokal olarak hizmet vermekteydi. Çorumlu sendikalı öğretmelerin maaşlarından toplanan katkılarla yapılan TÖS’e, daha sonra da TÖB-DER’e ait lokal olarak hizmet veren binaya, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra çıkarılan bir yasa ile el konuldu. Tunaboylu, öğretmenlerin kendi emekleri ile yükselttikleri TÖB-DER binasına el konulmasını, siyasilerin sessiz kalmalarını bütün yaşamı boyunca eleştirdi, gazetecilik yaptığı yıllarda da köşe yazılarına yansıttı.

Çorum Eğitim Sen olarak; yaşamı ve öğretmenlik yılları TÖS, TÖB-DER için verdiği mücadeleler ile geçen, Köy Enstitülü kuşağının aydın öğretmenlerinden olan sendikacı, yazar Müslüm Tunaboylu öğretmenimizin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” (Haber Merkezi)