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“Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından bir sanatçı”

Çorum’un yetiştirdiği dünyaca ünlü oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nu, 18 Temmuz 2019 tarihinde kaybetmiştik.

“Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından bir sanatçı”

Çorum’un yetiştirdiği dünyaca ünlü oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nu, 18 Temmuz 2019 tarihinde kaybetmiştik.

20 Ağustos 2019 Salı 00:57
“Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından bir sanatçı”

Türk yazın ve tiyatro dünyasının pek çok ünlüsü, Cücenoğlu’nun ardından O’nu anlatan yazılar yazdılar.

Bunlar arasında en anlamlı olanlarından biri ise, Çorum Öğretmen Okulu Edebiyat Öğretmeni olarak, Çorum Lisesi’nde Tuncer Cücenoğlu ve arkadaşlarının edebiyat derslerine giren Adnan Binyazar’ın 26 Temmuz 2019 tarihli Cumhuriyet’teki yazısıydı.

Binyazar bu yazısında, “Aydınlanma düşüncesinin temel taşı bir sanatçı daha sonsuzluğa erdi” diye uğurluyordu öğrencisi Tuncer Cücenoğlu’nu..

Adnan Binyazar’ın bu yazısını okurlarımızla paylaşıyoruz.

Son Güncelleme: 20.08.2019 01:08
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