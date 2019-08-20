“Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından bir sanatçı”

Türk yazın ve tiyatro dünyasının pek çok ünlüsü, Cücenoğlu’nun ardından O’nu anlatan yazılar yazdılar.

Bunlar arasında en anlamlı olanlarından biri ise, Çorum Öğretmen Okulu Edebiyat Öğretmeni olarak, Çorum Lisesi’nde Tuncer Cücenoğlu ve arkadaşlarının edebiyat derslerine giren Adnan Binyazar’ın 26 Temmuz 2019 tarihli Cumhuriyet’teki yazısıydı.

Binyazar bu yazısında, “Aydınlanma düşüncesinin temel taşı bir sanatçı daha sonsuzluğa erdi” diye uğurluyordu öğrencisi Tuncer Cücenoğlu’nu..

Adnan Binyazar’ın bu yazısını okurlarımızla paylaşıyoruz.