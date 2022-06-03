Aydın, yeniden Türkiye Kamu-Sen İl temsilcisi oldu

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen’in Çorum Şube Başkanlığı görevini yürüten Selim Aydın, Genel Merkezin 20 Mayıs 2022 tarihli kararı gereği yeniden Kamu-Sen İl Temsilciliği görevine atandı.

Selim Aydın, görevi yeniden kendisine tevdi eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'ye, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'a ve Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu'na ve tüm genel merkez yöneticilerine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

