Aydın Yakışıklıoğlu hayatını kaybetti

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için bilet satarak 35 yılı geride bırakan ve haftanın üç günü ilimiz merkezine gelerek bilet satmaya devam eden Aydın Yakışıklıoğlu önceki gün Sungurlu’da vefat etti. Yakışıklıoğlu, 1996 ve 2004 tarihinde iki kez büyük ikramiyenin çıktığı bileti de satmıştı.

Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’nde oturan, merhum Hüseyin Yakışıklıoğlu’nun oğlu, bakkal Mehmet Yakışıklıoğlu’nun kardeşi olan Aydın Yakışıklıoğlu, Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

