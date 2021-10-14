Aydın Kalelioğlu’nu ziyaret

Çorum’un 1960’lı ve 70’li yıllarına damgasını vuran unutulmaz gazeteci Aydın Kalelioğlu, Marmaris’e 30 kilometre mesafede ve Gökova Körfezi’nin kıyısındaki Akyaka’da yaşıyor.

Tanıyanlar, yolları o yöreye düştüğünde kendisini ziyaret etmeden geçmiyorlar.

Dün de Çorum’un tanınmış bir arkadaş grubu, Kalelioğlu’nu evinde ziyaret etti.

Fotoğrafta soldan sağa; Milas Ören’den Hüseyin Çakır, Çorum’dan Erdal Özortakçı, Mehmet Battal, Çeşme’den Yusuf Ay ve yine Çorum’dan Tekin Kerman, önde ise Aydın Kalelioğlu görülüyor. (Haber Merkezi)

