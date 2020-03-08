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Aydın: “Kadını koruyamayan bir devlet anlayışını kabul edemeyiz”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, kadın cinayetlerinin arttığı, kadınların adeta ikinci sınıf muamele gördüğü, kız çocuklarının okumadan evlendirildiği, istismara uğradığı Türkiye’de 8 Mart’ın öneminin daha da arttığını söyledi.

Aydın: “Kadını koruyamayan bir devlet anlayışını kabul edemeyiz”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, kadın cinayetlerinin arttığı, kadınların adeta ikinci sınıf muamele gördüğü, kız çocuklarının okumadan evlendirildiği, istismara uğradığı Türkiye’de 8 Mart’ın öneminin daha da arttığını söyledi.

08 Mart 2020 Pazar 20:04
Aydın: “Kadını koruyamayan bir devlet anlayışını kabul edemeyiz”

“Kadın fedakârdır, cefakârdır, mücadeleden vazgeçmez, hem iş hayatında hem de sosyal hayatta var gücüyle çalışır, hem merhametli hem meydan okuyandır, kısacası kadın her şeydir” diyen Aydın, 8 Mart nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ancak ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik bakış açısı, tutum, davranış onların bulunması gereken konuma ulaşamamasına yol açmaktadır.

Oysa tarihimiz Türk kadınlarının kahramanlık öyküleri ile bezenmiştir.

Bu toprakların vatan yapılmasında, bayrağımızın göklerde anlı şanlı dalgalanmasında kadınların büyük emeği vardır.

Tüm bu olumsuz tutumları önlemek için şiddete eğilimlenen değil; eğitimli, bilinçli, her türlü şiddet unsurunu reddeden bir nesil yetiştirmek en önemli husustur. Bu noktada farkındalık yaratmak, kadını toplumun asli unsuru olarak görmek, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için cezai müeyyideleri artırmak çok önemlidir.

Öte yandan kadını korumak devletin asli görevidir. Kadını koruyamayan, onu kaderiyle tek başına bırakan bir devlet anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu minvalde devletimiz, kadın cinayetlerine karşı çok daha hassas yaklaşmalı, bu cinayetleri önleyici ve caydırıcı tedbirler de almalıdır.” (Haber Merkezi)

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