Aydın: “İsrail elbet bir gün akıttığı kanda boğulacaktır”

Yıllardır soykırıma uğramış, mağdur ve mazlum millet rolünü kimseye bırakmayan İsrail’in devlet terörü uyguladığı Filistinlilere insanlık dışı saldırı ve tecridin hepimizin yüreğini yaraladığını kaydetti.

İsrail’in Filistin’e karşı uyguladığı insanlık dışı saldırıları eleştirerek, “İslam dünyası tek yürek, tek ses olmadığı sürece dünyanın her köşesinde Müslüman kanının akmaya devam edeceği bilinmelidir” diye konuşan Selim Aydın, ayrılmanın bölünmenin kimseye bir yarar sağladığını, bunun yalnızca ülkemiz ve İslam ümmeti üzerinde olur oynayanların ekmeğine yağ süreceğini de vurguladı.

İsrail’in bir süre ara verdiği vahşetine geçtiğimiz günlerde yeniden başladığını, Müslümanların ilk kıblegahı Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırarak katlettiğini belirten Aydın, “Çocuk, yaşlı, genç demeden, gözünü kırpmadan insanlık suçu işleyen İsrail’e 1947’den beri döktüğü kanlar, aldığı canlar yetmemiş olacak ki, şimdi yeni bir katliama daha girişmiştir. Yıllardır süren bu vahşete göz yumulması, İsrail’in yıllardır uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı bir biçimde Filistin topraklarını işgal etmenin de ötesinde İslam dünyasının kutsallarına açık bir saldırı cüretini göstermesine yol açmıştır.

İslam dünyası tek yürek, tek ses olmadığı sürece Müslüman kanı akmaya devam edecektir. Batı’nın yaptırım içermeyen göstermelik açıklamalarının İsrail vahşetini durdurmaktan öteye daha da cesaretlendirerek azdırdığı görülmektedir. Bu nedenle İslam toplumlarının ortak karar alması ve Batı’yı da bu kararlara uymaya zorlaması, bu coğrafyada huzur ve barışın sağlanması için vazgeçilmez zorunluluk, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlum milletler açısından da hayati derecede önemlidir” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

