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Aydın Gürsoy’u kaybettik 

Çorum’un meşhur pastacısı Abbas Gürsoy’un büyük oğlu, Çopikas Kağıt ile Gürsoylar Kağıt’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı, tanınmış sanayici ve işadamı Aydın Gürsoy (83), bugün öğleden sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. 

Güncel 11.08.2020, 18:04
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Aydın Gürsoy’u kaybettik 

Geçen yıl kaybettiğimiz merhum Murat Gürsoy, Atilla Gürsoy ve merhum Adil Gürsoy’un ağabeyleri, Gökhan Gürsoy’un babası olan Aydın Gürsoy’un cenazesi yarın saat 12.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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