Aydın Gürsoy’u kaybettik 

Geçen yıl kaybettiğimiz merhum Murat Gürsoy, Atilla Gürsoy ve merhum Adil Gürsoy’un ağabeyleri, Gökhan Gürsoy’un babası olan Aydın Gürsoy’un cenazesi yarın saat 12.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)