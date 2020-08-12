Aydın Gürsoy toprağa verildi

Geçen yıl kaybettiğimiz merhum Murat Gürsoy, Atilla Gürsoy ve merhum Adil Gürsoy’un ağabeyleri, Gökhan Gürsoy’un babası olan Aydın Gürsoy, dün öğleden sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’a getirilen Gürsoy, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)