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Aydın Gürsoy toprağa verildi

Çorum’un meşhur pastacısı Abbas Gürsoy’un büyük oğlu, Çopikas Kağıt ile Gürsoylar Kağıt’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı, tanınmış sanayici ve işadamı Aydın Gürsoy (83), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Güncel 12.08.2020, 20:03
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Aydın Gürsoy toprağa verildi

Geçen yıl kaybettiğimiz merhum Murat Gürsoy, Atilla Gürsoy ve merhum Adil Gürsoy’un ağabeyleri, Gökhan Gürsoy’un babası olan Aydın Gürsoy, dün öğleden sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’a getirilen Gürsoy, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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