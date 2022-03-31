Aydın Armağan’ı son yolculuğuna uğurladık
Güncel 31.03.2022, 19:02
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Geçirdiği kalp krizi sonucu, önceki akşam 79 yaşında hayata veda eden emekli Çorum Lisesi Müdürü ve eski Hayat Kağıt Fabrikası Genel Müdürü Aydın Armağan’ın cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
Emekli Coğrafya Öğretmeni Suna Armağan’ın eşi, Cenk ve Tunç Armağan’ın babaları olan Aydın Armağan’ın cenaze törenine, öğretmen arkadaşlarından, öğrencilerinden ve dostlarından kalabalık bir cemaat katıldı.
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