Aydın Armağan’ı kaybettik

Çorum Özel Hastanesi’ne kaldırılarak müdahale edilen Aydın Armağan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Emekli Coğrafya Öğretmeni Suna Armağan’ın eşi, Cenk ve Tunç Armağan’ın babaları olan Aydın Armağan’ın cenazesi, yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı diler.

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