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Aydilge, şarkısını sağlık çalışanları için düzenledi

Aydilge, Yeşilay ile birlikte “Yalnız Değilsin” adlı sevilen şarkısını Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok yorulanları olan sağlık çalışanları için yeniden düzenledi.

19 Mayıs 2020 Salı 19:24
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Aydilge, şarkısını sağlık çalışanları için düzenledi

Şarkının sözlerini yeniden yazan Aydilge “Yorulsa da vazgeçmeyen” olarak tanımladığı sağlık çalışanlarına, “Bazen de umutların tam tükendiğinde, her gecenin sabahı var sen gülümse” diye seslendi. Yeşilay, herkesi #YalnızDeğilsin ve #SağlıkÇalışanlarınaArmağan etiketiyle videoyu paylaşmaya davet etti.

Kendisinin de bir doktor kızı olduğunu belirten Aydilge, “Her çocuğun bir süper kahramanı vardır ama bu dönemde yaşayan her yaştan insanın süper kahramanı sağlık çalışanları” derken, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise “Kuşkusuz ki gelecekte sağlıklı olabilmek, her yaştan insanımızı sağlıkla yarınlara taşıyabilmek için bugün en çok sağlık çalışanlarımız fedakârlık gösteriyor” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

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