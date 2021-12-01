“Ayda 300 bin reçete kontrol ediliyor”

Sosyal Güvenlik Kurumu Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muazzez Sırıklı, Kurum Eczacısı Evren Dinler ve Ecz. Yakup Şahin, Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret ettiler.

Konukları, Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan ve Ecz. Seçil Ertürk ağırladı.

Oda Başkanı Güler, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün Çorum'daki önemine değinerek, “Ayda 300.000’e yakın reçetenin, 2500 hasta altbezi reçetesinin, 1600’e yakın ortez ve protez reçetesinin kontrolleri müdürlüğümüzün eczacılık ve medikal servislerinde yapılmaktadır. Sağlık Merkez Müdürlüğü 'nün ne kadar büyük bir işinin olduğu yadsınamaz.” dedi.

Kadrolu personel sayısı azlığına rağmen Çorumlu vatandaşlara yerinde, kesintisiz ve hızlı bir sağlık hizmeti sunulmasına çalışıldığını vurgulayan Ecz. Şefkat Güler, “Bu çabalarıyla, ilimizin ve biz eczacıların zaman, bilgi ve ekonomik kayıplarının önüne geçmişlerdir. Vatandaşlarımız bunun yanında hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, polikliniklerimiz, diyaliz merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve eczanelerimiz gibi sağlık kuruluşlarımız her türlü sağlık sorularına cevabı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüzde bulmaktadırlar” diye konuştu. (Haber Merkezi)

