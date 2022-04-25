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Ayçiçeğinde yüksek rekolte hedefleniyor 

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum çiftçisine ciddi miktarda tohum desteği sağladıklarını belirterek, “En kaliteli, yağ oranı yüzde 40'ın üzerinde olabilecek, saha denemelerinde iyi neticeler alınan tohumlardan üreticilere dağıttık” dedi. 

Güncel 25.04.2022, 18:49
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Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çorum'da çiftçiler, devletin hibe desteğiyle tedarik ettikleri yağlık ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.
Çorum'da 2021'de dolu nedeniyle verim kaybı yaşayan 1820 çiftçiye yaklaşık 75 bin dekar alanda üretim yapmak üzere Cumhurbaşkanlığınca temin edilen 3 bin 460 torba sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle tarlalarına giren çiftçiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum'un Trakya Bölgesi'ndeki üç ilin yanı sıra Konya ve Adana'dan sonra Türkiye'de en çok ayçiçeği üretilen altıncı il olduğunu söyledi.
Çorum'da 2021 yılında 450 bin dekar alanda 94 bin ton ayçiçeği üretildiğini belirten Sarı, “Bu yıl 100 bin tonun üzerinde ayçiçeği üretmeyi hedefliyoruz. Onun için ciddi anlamda Çorum çiftçisine tohum desteği sağladık. En kaliteli, yağ oranı yüzde 40'ın üzerinde olabilecek, saha denemelerinde iyi neticeler alınan tohumlardan üreticilere dağıttık. Çiftçilerimiz de fiyatın yükselmesinden dolayı bu ürüne yöneldi” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması” yönündeki talimatı üzerine kentteki ekilebilir bütün arazilerin işlenmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Sarı, iki yıldır kuraklıkla mücadele edilen Çorum'a bu yıl daha yüksek miktarda yağış düştüğünü, yağışların mayıs ayında da devam etmesiyle ayçiçeği başta olmak üzere birçok üründe yüksek rekolte beklediklerini dile getirdi.

ÜRETİCİLER BU YIL ÜRETİMDEN UMUTLU
Çorum'un önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Eskice köyünde de çiftçiler, ekim çalışmalarına başladı.
Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, arazisinin 250 dönümüne ayçiçeği ekmek için hazırlıklarını tamamladı. Traktörüne bağladığı ayçiçeği ekim makinesi ile tohumu toprakla buluşturan Bozok, civardaki çiftçilerin de ayçiçeği ekimi ve hasadına tarım makineleriyle destek veriyor.
Bozok, Eskice köyünün de içinde bulunduğu Düvenci Ovası'nda yıllık ortalama 16 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını söyledi.
Bölgenin ikliminin ayçiçeği üretimine elverişli olduğuna dikkati çeken Bozok, kurak geçen sezonlarda dekarda 200 kilograma kadar düşen rekoltenin mevsim şartları elverdiğinde 400 kilograma çıktığının altını çizdi.
Bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıttığı sertifikalı tohumla yüksek verim elde etmeyi hedeflediklerine işaret eden Bozok, "Bu sene Allah'a şükürler olsun, kar ve yağmur yağışı güzel oldu. Önceki yıllarda kuraklıktan mağdur olduk ama yine devletimiz vardı. Bu sene şartlar çok güzel. İnşallah çok kaliteli, yüksek verimli üretim yapacağız. Allah devletimizden razı olsun. Devlet bize sahip çıkıyor, biz de devletimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Yağlık ayçiçeği tohumu desteği alan Mustafa Şengüç ise geçen yıl 6 dekarda yaptığı ayçiçeği üretimini bu yıl destek sayesinde 35 dönüme yükselttiğini kaydetti. (AA) 
 

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