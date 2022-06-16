“Ayçiçeği üreticisini mağdur etmemenin çabası içerisindeyiz”
Karadenizbirlik bünyesindeki Çorum Yağlı Tohumlar Kooperatifi, 2021-2022 hasat döneminde ürün teslim eden üreticilere, daha önce ödenen ton başı 250 lira farktan sonra, yine ton başına 400 lira daha fark ödenmesini kararlaştırdı.
Güncel 16.06.2022, 19:46
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Çorum Karadenizbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bardakçı ve Kooperatif Müdürü Bülent İnce, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a konuya ilişkin bilgi verirken, bu ödemeyle birlikte 2021 yılında kooperatife ürün teslim eden üreticilere, ton başına 650 lira ek fark ödenmiş olacağını bildirdiler.
Kooperatifin, yeni ekim döneminde, hasat vadeli tohum, bitki besleme, zirai ilaç, yağ ve nakit kredi desteği vererek üreticiyi desteklemeye devam ettiğini belirten Bardakçı ve İnce, üreticinin mağdur olmaması, yağlık ayçiçeği ürünü ekiminin teşviki ve desteklenmesi için elindeki tüm imkânları kullanarak üreticinin yanında durmaya devam ettiklerini vurguladılar.
(Taner ŞİMŞEK)
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