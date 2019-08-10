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Ayçiçeği alım fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019/2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını açıkladı.

Ayçiçeği alım fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019/2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını açıkladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:12
Ayçiçeği alım fiyatı açıklandı

Bakan Pakdemirli, % 40 yağ oranlı, % 9 rutubetli ve % 2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği alım fiyatının 2019/2020 üretim sezonu için 2.500 TL/ton olarak belirlendiğini duyurdu.

Yağlık ayçiçeği, ülkemiz bitkisel yağ tüketiminde % 75-80 seviyelerinde payı olan ve yüksek yağ oranı ile en önemli yağlı tohumlu bitki konumunda yer alıyor.

Bakan Pakdemirli, dünyadaki yağlık ayçiçeği üretimi ile dış piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamiklerinin değerlendirilmesi neticesinde, % 40 yağ oranlı, % 9 rutubetli ve % 2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği fiyatının 2019/2020 üretim sezonu için 2.500 TL/ton olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Bekir Pakdemirli, üreticilerin açıklanan fiyata ilave olarak, Bakanlık tarafından verilen ton başına 400 TL fark ödemesi ve 92 TL mazot-gübre desteği ile birlikte toplam 492 TL daha kazanacaklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)

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