Ayça Peri, son şarkısının gelirini muhtaçlara dağıttı

Yardımlarını muhtaç ailelere kendi elleriyle ulaştıran Ayça Peri, "İnsanlara yardım etmek için müzik yapıyorum. Son çalışmam 'Acı Veriyor'un tüm gelirini de ihtiyaç sahiplerine aktarmaya karar verdim” dedi.

Anadolu topraklarının yardımlaşma ruhunu hâlâ korumasından duyduğu huzuru Türkiye'de yaklaşık 200 aileye yardım kolisi aktararak aldığını söyleyen Ayça Peri, bir Türk geleneğini Almanya'ya taşımak için de yetkililerden ilgi bekliyor.

Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz yemek dağıtan aşevlerinin benzerlerini Almanya'da kurmak istediğini dile getiren Ayça Peri, "Ben gelirimi ihtiyacı olanlara aktarmaktan çok mutluyum. Ancak yardımlar büyüdükçe desteğe ihtiyacımız olacak. " ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

