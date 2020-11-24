Aybüke öğretmene duygulu anma

9 Haziran 2017 tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, CHP heyeti tarafından kabri başında dualarla yad edildi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı partililer, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın Osmancık’taki mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua okudu.

Burada bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Aybüke öğretmen, çok sevdiği kutsal mesleği yaparken vatan haini teröristler tarafından, en mutlu gününde, öğrencilerine verdiği karneden sonra evine giderken şehit edildi. Kendi söylediği türküde de dile getirdiği gibi “beni vuranlarda ne din, ne iman var.” Gerçekten onu bu gencecik yaşta hayattan koparanlarda ne din, ne iman var.

Aybüke öğretmen, bu kısacak ömründe çok sevdiği öğrencilerine türküler öğretirken, onları hayata hazırlarken hain teröristler tarafından şehit edildi. Kısacak hayatında vatana olan borcunu hem öğrencilerine verdiği bilgilerle, hem akıttığı teriyle, hem de en önemlisi akan kanı ve verdiği canıyla fazlasıyla ödedi. Bizler Aybüke öğretmene buradan hakkımızı helal ediyoruz, onun da hakkını bize helal etmesini diliyoruz. Vatan uğruna canını feda eden tüm öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasının öğretmenler gününü kutluyorum. Aybüke öğretmenimizi minnetle, saygıyla, duayla anıyorum” dedi.

Tahtasız, Başöğrtemen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit öğretmenleri bu vesileyle bir kez daha anarken, “Atatürk ilke ve devrimleri ışığında özveriyle çalışan öğretmenler ve yıllarca emek verdikleri halde hala atanamayan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)