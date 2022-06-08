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Aybüke öğretmen 5 yıl önce hayattan koparılmıştı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın unutulmuyor.

Güncel 08.06.2022, 18:51
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Aybüke öğretmen 5 yıl önce hayattan koparılmıştı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çorumlu olan Şenay Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni olarak göreve başlayan, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde yüksek lisans yapan Yalçın, 7 ay gibi kısa sürede hem meslektaşlarının hem de öğrencilerinin gönlüne taht kurdu.
Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017 günü büyük bir heyecanla öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla ayrıldı.
Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düştü.

Terör saldırısı, seslendirdiği Mağusa Limanı türküsü ve fotoğrafındaki tebessümü ile hafızalara kazınan Aybüke öğretmeni ömrünün ve mesleğinin baharında sevdiklerinden ve hayattan kopardı.
Hain saldırı, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Yalçın, meslektaşları ve çok sevdiği öğrencilerinin yanı sıra tüm ülkeyi yasa boğdu.
İlk görev yerinde şehit düşen Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törenle gözyaşları içinde memleketine uğurlandı. Aybüke öğretmenin naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Aybüke öğretmeni katleden terör örgütüne, o günlerde Türkiye'nin dört bir yanında tepki dile getirildi. Kozluk'ta vatandaşlar şehit öğretmenleri için terör örgütü PKK'ya yürüyüşle tepki gösterdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüdü.
Türk Kızılay Batman Şubesinin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile destek verdiği yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, şehit öğretmen için dua etti, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi şehit öğretmeni anlatan şiirler okudu.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN ADI ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA YAŞATILIYOR
Sadece 7 ay görev yapabildiği okulda müzik atölyesini her ay aldığı bir enstrümanla zenginleştiren Aybüke öğretmenden geriye hatıraları ile türkü seslendirirken kaydedilen görüntüleri ve tebessüm ederken çekilen fotoğrafları kaldı.
Aybüke öğretmenin hatırası, şehadetinin ardından adının verildiği okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde onun anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.
Yalçın'ın ismi ilk olarak müzik atölyesine, daha sonra görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine verildi.
Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir ortaokulda, şehit olduğu saldırının gerçekleştirildiği Kozluk'taki caddede, Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni hizmete giren konukevinde, İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından bir okulda yaptırılan kütüphanede, Muş merkeze bağlı Bozbulut köyündeki Bozbulut İlkokulu/Ortaokulunda oluşturulan kütüphanede yaşatılıyor.
Aybüke öğretmenin adı, mezun olduğu üniversitenin Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümündeki orkestra salonuna, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki kütüphaneye, Adana'nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesinde açılan resim atölyesine, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı tamamlanan ve Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesi görünümünde olan üst geçide, Kırıkkale'de lise öğrencilerinin düzenlediği kermesin geliri ile oluşturulan kütüphaneye de verildi.
Aybüke öğretmen adına Çorum'un Laçin ilçesindeki bir lisede de sanat merkezi oluşturuldu.
ADINI TAŞIYAN KÜTÜPHANE DÜNYADA "TANINMAYI HAK EDEN" 32 KÜTÜPHANE ARASINA GİRDİ
Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen kütüphaneye şehit öğretmenin adı verildi.
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına giren "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi" 18 Kasım 2020'de hizmete açıldı.
Hizmet verdiği ilk yıl 300 bin kişi ziyaret ettiği 4 katlı kütüphane; modern mimarisi, geniş iç yapısı, akıllı kütüphane uygulamaları ve 150 bin kitap kapasitesi ile kitapseverlerin buluşma noktası oldu.
8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, okuma ve araştırma salonları, görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanların bulunduğu kütüphane 1200 kişiye hizmet verebiliyor.

(AA)
 

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