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“Ayasofya ibadete açılmalı”

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız Ayasofya’nın 1934 yılında müzeye çevrildiğini hatırlatarak Ayasofya Camii’nin o gün bu gündür tam 86 yıldır mahzun olduğunu, onunla birlikte tüm Müslümanların da mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edeceğini vurguladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 21:12
“Ayasofya ibadete açılmalı”

Ayasofya’nın biran önce camiye çevrilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, 1930 yılında tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen ve bir yıl sonra da ziyarete açılan Ayasofya Camii o gün bu gündür tam 86 yıldır mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecekler.

Fethin sembolü olarak Ayasofya’yı camiye çeviren Sultan Fâtih Ayasofya’yı vakıf olarak milletine emanet etmiştir. Bu nedenledir ki Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini bu millet içine sindirememiştir. Emanete sahip çıkamadığı için hüzünlüdür. Bu millet Ayasofya’nın bugünkü durumunu asla hazmedemiyor.

Ayasofya’nın ibadete açılmasını istememiz elbette cami ihtiyacından değildir. İstanbul’u fetheden şanlı Sultan’a, onun kahraman askerlerine vefa borcumuzun gereğidir. Peygamber Efendimiz (SAV) olan hürmetimizin gereğidir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl seçim döneminde ‘Ayasofya'yı cami ismi ile müsemma haline getiririz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz’ şeklinde konuşmuştu. Yıllardır Ayasofya’nın ibadete açılmasının hasretini çeken bu millet sizlerden verdiğiniz sözleri yerine getirmenizi Bayram ile birlikte Ayasofya’nın ibadete açılma müjdesini beklemektedir.

Ayasofya’nın ibadete açılma zamanı gelmiştir. Ayasofya, bu milletin izzeti, şerefi, onur ve haysiyetidir. Daha fazla uzatmadan bu müjdeyi sizlerden bekliyoruz” dedi.(Haber Merkezi)

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