Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazı ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk Cuma namazında tarihi yarımada doldu. Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarına sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi.