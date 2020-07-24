Son Dakika

Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi

Kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti. Cami çevresine sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutanlar havadan görüntülendi.

Güncel 24.07.2020, 15:40
39
Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi

Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazı ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk Cuma namazında tarihi yarımada doldu. Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarına sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
29°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:23
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:10
Yatsı 21:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@