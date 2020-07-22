Ayarık’taki arsa 4.6 milyona satıldı

Belediye Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda düzenlenen ihaleye arsa 4 milyon 613 bin TL’ye satıldı. Ayarık’ta bulunan ve Belediye’ye ait ticaret alanı işaretli arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulurken, ihaleye Mesut Doğan, Erol Irmak, Duranlar Yapı, Taşlar Tekstil, Mone Medikal, Çakıroğlu Emlak ve Kılıçoğlu Dış Ticaret firmaları katıldı. 3 milyon TL ile ihaleye çıkan arsada ilk olarak firmaların belgeleri incelenerek teklifleri okundu.

Buna göre Mesut Doğan 3 milyon 201 bin, Erol Irmak 3 milyon 750 bin, Duranlar Yapı 3 milyon 52 bin, Taşlar Tekstil 4 milyon 610 bin, Mone Medikal 4 milyon, Çakıroğlu Emlak 4 milyon 571 bin ve Kılıçoğlu Dış Ticaret ise 4 milyon 566 bin TL teklif sundu. Tekliflerin açılmasından sonra en çok teklifi veren Taşlar Tekstil (Erdal Taş), Çakıroğlu Emlak (Mehmet Çakır) ve Kılıçoğlu Dış Ticaret (Murat Kılıçoğlu) arasında açık artırmaya geçildi. 4 milyon 610 bin TL ile başlayan açık artırmada Mehmet Çakır ile Murat Kılıçoğlu çekilince ihale 4 milyon 613 bin TL ile Erdal Taş’da kaldı.

(Haber Merkezi)