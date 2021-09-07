Ayarık’a 5 bin 110 metre sathi kaplama 

Bağ yollarında sathi kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ayarık Bağları 15, 11, 18, 2, 25, 26, 3, 30, 4, 7 ve Gülkent 11, 22, 25 ve 9. Sokaklara 2021 yılı içerisinde 5 bin 110 metre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Mevsim şartları el verdiği müddetçe ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sathi kaplama çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

