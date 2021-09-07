Ayarık’a 5 bin 110 metre sathi kaplama
Çorum Belediyesi altyapı ve sıcak asfalt seriminin yanı sıra sathi kaplama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ayarık Bağları ve Gülkent’te yapılan sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.
Güncel 07.09.2021, 01:35
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Bağ yollarında sathi kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ayarık Bağları 15, 11, 18, 2, 25, 26, 3, 30, 4, 7 ve Gülkent 11, 22, 25 ve 9. Sokaklara 2021 yılı içerisinde 5 bin 110 metre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Mevsim şartları el verdiği müddetçe ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sathi kaplama çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
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