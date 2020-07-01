Ayarık sakinleri adeta “dert küpü”

Bölge sakinlerinden Abdullah İder yaptığı açıklamada, “Kapı numaralarımız var, ancak sokak isimlerimiz yok. Burası Küme Evler olarak geçiyor. Bir hastamız olsa ambulans çağırıyoruz. Ambulans sokak ismi olmadığı için belirli bir yere geliyor ve buluşup sağlık görevlilerini hastanın yanına biz götürüyoruz. O da yetmedi, diyelim postacı mektup getirecek getiremiyor. Sokak ismi olmadığı için bizi bulamıyor. Biz de gidip mektubumuzu muhtarlıktan almak zorunda kalıyoruz. Tabi, baktık olmuyor. Kendimiz sokak isimlerini koyduk, örneğin benim oturduğum bu sokağın adına Karanfil Çıkmazı 1’inci Sokak dedik, bir alt sokağa ise Menekşe Sokak adını verdik ve boya ile bir duvara yazdık. En önemlisi yol sorunumuz var. Kanalizasyon sorunumuz var. Kısacası var da var” dedi.

GEREKLİ YERLERE MÜRACAAT YAPTIK

Yol ve sokak ismi sorununun yanında pek çok problemleri olduğunu dile getiren Ömer Barut ise “Biz burada yaşayanlar sorunumuzun giderilmesini istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Yollar çok dar ve dik olduğu için şu an çöplerimiz dahi alınamıyor. Yol sorunumuzun giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu. Cadde ve sokakların isimlendirilmesi gerektiğini söyleyen Barut, “Biz kendimiz sokak isimlerimizi yazdık. Örneğin bir kargo gelse görevliye adresi tam tarifi yapamıyoruz. Sokak ismi olmadığı için sıkıntı çekiyoruz” dedi.

MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN

Zafer Terlemez de “Ayarık Bağlarını maalesef unuttular. Şimdiki belediye başkanını suçlamak gibi bir niyetimiz yok. Bu yıllardır biriken bir sorun. Çıkmaz yollarımızı çıkar hale getirmelerini istiyoruz. İtfaiye, sağlık ekipleri yollar çıkmaz olduğu için girip çıkamıyorlar. Belediyeye sokak isimleri, yol daha pek çok sorun için dilekçe verdik. İmar olmasına rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Sokak isimlerini kendimiz yazıyoruz. Su ve elektrik gibi faturalarımızda da sokak ismi zaten yok. Gerekli hassas çalışmaların yapılmasını ve mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.