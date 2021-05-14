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Ayaklarından bıçaklandı

Çorum'da B.E., (16) aynı yaştaki kişi tarafından ayaklarından bıçaklanarak yaralandı.

Güncel 14.05.2021, 18:57
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Ayaklarından bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, B.E., O.A., ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A., ekmek bıçağı ile B.E., 'yi, ayaklarından bıçakladı. Kanlar içinde kalan B.E., haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis bıçaklama olayı ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

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