Ayakkabıcıların en büyük rakibi internet

Alışveriş merkezlerinin şehir dışında olması gerektiğini savunan ayakkabıcılar, asıl şikayetlerini de, “Ekmek almaya gittiğimiz markette bile ayakkabı satılıyor. En büyük rakibimiz ise, gençleri büyük ölçüde cezbeden e-ticaret” şeklinde dile getiriyorlar.

Ayakkabıcılar Arastası’nın en büyük rakibi “e-ticaret”…

Okulların açılacağı gün yaklaştıkça ayakkabıcı esnafı da iş yaparız diye umutlandı, fakat işler henüz istedikleri gibi gelişmiyor.

Müşterinin alışveriş merkezlerine kaçması ve internetten alışveriş yapmaya başlaması satışları olumsuz yönde etkiliyor.

Tarihi arasta, Çorum’da yıllar yılı “ayakkabı”nın ilk adresi olarak canlılığını korudu. Ama, son yıllarda eğilimlerin değişmesiyle birlikte talep de farklı yönlere kaymaya başladı.

Arastada hem kaliteli, hem de her keseye uygun ayakkabı satılmasına rağmen, özellikle gençlerin tercihi farklılaşıyor.

Uluslararası marka ayakkabıların çokça rağbet gördüğü bu dönemlerde ilkokul çağlarındaki çocuklardan üniversite öğrencilerine kadar artık yerli üretim ikinci plana düşmeye başladı.

Alıcıların önemli bir bölümü ise, ayakkabılarını internet üzerinden temin ediyor. Ayakkabıcılar Arastası’nı ise alışkanlıklarını değiştirmeyen eski müşteriler ve “bakıp denemeden almam” anlayışında olanlar ayakta tutuyor.

“AYAKKABICILARIN EN BÜYÜK RAKİBİ İNTERNET”

Ayakkabıcılar Arastası esnafı Mustafa Hanoğlu, popüler mağazaların bayram indirimleriyle öğrencilerin ayakkabılarını aldıklarını ve bu nedenle satışların %70 oranla azaldığını dile getirdi. Hanoğlu, “ Keşke AVM’ler daha şehir dışında olsaydı. Pastamız bölündü. Eskiden Zafer Çarşısı ve Ayakkabıcılar Arastası vardı sadece, şimdi ekmek almaya gittiğimiz markette bile ayakkabı var. En büyük rakibimiz internet, bu yüzden çok zarar eder olduk” dedi.

“OKUL İÇİN EN ÇOK SPOR AYAKKABI TERCİH EDİLİYOR”

Okullarda saatler geçiren öğrencilerin konfora önem vererek spor ayakkabı tercih ettiklerini belirten Hanoğlu, “ Fiyatlar çok makul. 50 liradan başlıyor, 70’e 80’e, ama 50 liraya da çok güzel ayakkabılar veririz” diyerek yüzleri güldürüyor.

“KAR AYNI, MASRAF ARTTI”

30 yıllık arasta esnafı Tuncay Güccan ise, son 10 yılda %40 oranında işlerde azalma olduğunu belirtti. Kar oranının aynı kaldığını fakat masrafların arttığını belirten Güccan, “Kiralar iki katına çıktı. Ayakkabıda kârımız aynı kaldı ama masrafımız çoğaldı” ifadelerini kullandı. Eskiden kunduraya daha çok ilgi olduğunu, fakat şu an ilkokuldan liseye kadar ağırlıklı spor ayakkabı satışı yaptıklarını dile getiren Güccan, “İmalatçılar da kunduraları bıraktılar. Artık hep spor ayakkabı üretip satıyorlar” dedi.

(Esra ESEN)