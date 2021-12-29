Ayakkabıcılar arastasında kaza: 1 yaralı

Kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Cavit Avşar, arastada karşıdan karşıya geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralının yardımına çarpan araç sürücüsü ve esnaflar koştu. Sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınan Avşar, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Öte yandan bazı esnaflar arasta içinden geçen araçların tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerin önlem almaları istendi.

(Yusuf ÇINAR)