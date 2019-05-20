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Ayakkabı tamircisi asılı halde bulundu, esnaf kurtarmaya çalıştı 

ÇORUM'da ayakkabı tamircisi Osman Şahin (67), işyerinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Tamir için verdiği ayakkabıları almaya geldiği işyerinde Osman Şahin'i asılı gören ve şok geçiren Emine Ç. çığlık atarak yardım istedi. 

Ayakkabı tamircisi asılı halde bulundu, esnaf kurtarmaya çalıştı 

ÇORUM'da ayakkabı tamircisi Osman Şahin (67), işyerinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Tamir için verdiği ayakkabıları almaya geldiği işyerinde Osman Şahin'i asılı gören ve şok geçiren Emine Ç. çığlık atarak yardım istedi. 

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:39
Ayakkabı tamircisi asılı halde bulundu, esnaf kurtarmaya çalıştı 

Olay, öğlen saatlerinde Çepni Mahallesi Aynalı 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Ayakkabı tamir dükkanına gelen Emine Ç., işyeri sahibi Osman Şahin'in iple tavana asılı olduğunu gördü. Kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen çevredeki iş yeri sahipleri, Şahin'i yere indirdi, polis ce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Osman Şahin'i hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Osman Şahin'in cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şok geçiren Emine Ç.'ye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 20.05.2019 16:43
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