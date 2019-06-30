Ayakkabı tamircileri çırak bulamamaktan şikayetçi

Ayakkabı imalat ve tamircileri Yılmaz Zobu, Cemal Keçelioğlu ve Kadir Ağçaer yaptıkları açıklamada, insanların, eskiyen ayakkabılarını tamircilere götürme yerine artık daha düşük kaliteli ve ucuz ayakkabı almayı tercih ettiklerini için ayakkabı tamirciliğinin kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında bulunduğunu söylediler.

İlçede 40 yıla aşkın ayakkabı tamirciliği yaptığını aktaran ustalar, artık yaz tatillerinde bile çırak bulamadığını belirttiler.

Mesleğin yaşatılması için çırak yetiştirmek istediklerini bildiren ayakkabı ustaları, "Çırak yetişmemesi durumunda meslek bitme noktasına gelecek. Gençler sanat öğrenmek için çaba sarf etmiyor. Dolayısıyla bu meslek unutulan meslekler arasında yerini aldı." diye konuştular.

Sungurlu'da kendilerinin de son ayakkabı ustaları olduklarını dile getiren ayakkabı ustaları, "Bizlerden sonra bu meslek bitecektir. Son yıllarda artık bizlerinde dayanma gücü kalmadı. Eskisi gibi ayakkabı tamiri olmuyor. Herkes neredeyse ucuz ve tamir olmayan hazır ayakkabıları alıyorlar. Bu sebepten dolayı da ayakkabısını tamire getiren fazla olmuyor. İlçemizde de durmadan göç olduğu için bu sıkıntı bizlere de yansıyor. Bizlerde dayanabildiğim kadarıyla mesleğimizi yaşatmaya çalışacağız" dediler.