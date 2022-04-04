Ayakkabı çalan çocuk kameraya yansıdı
Çorum’da ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Çorum’da meydana geldi. Annesi ve kardeşleriyle birlikte arastaya gelen küçük bir çocuk, tezgâhta bulunan bir çift spor ayakkabısını aldı. Aldığı spor ayakkabıyı saklayan küçük çocuk annesi ve kardeşiyle birlikte gözden kayboldu.
ANNE MÜDAHALEDE BİLE BULUNMADI!
Whatsapp ihbar hattına gönderilen görüntülerde, annenin çocuklarıyla birlikte ayakkabıcılar arastasına geldiği, çocuklardan birisinin ise tezgâhta bulunan spor ayakkabısını alıp sakladığı ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.
ÇOCUKLAR KULLANILIYOR
Bazı esnaflar bu tür hırsızlık olaylarıyla zaman zaman karşılaştıklarını, özellikle bazı ailelerin çocuklarını kullanarak bu üzücü olaylarla sık sık karşılaştıklarını belirterek “ çocuklara hırsızlık yaptırmasınlar. Gelsinler ücretsiz biz onlara ayakkabı verelim, onlar daha çocuk” diyerek tepkilerini dile getirdiler.
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