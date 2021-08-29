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Ayağından vuruldu

Çorum’da  bir kişi  silahla ayaklarından vurularak yaralandı. Olay dün  akşam saatlerinde İpekli evlerde meydana geldi.  Murat B., kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan şahıs, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel 29.08.2021, 09:04 29.08.2021, 09:44
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