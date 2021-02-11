“Ay’a da gideriz uzay’a da”

İşte aldığımız birbirinden ilginç cevaplar;

Türkiye’nin uzaya gitme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını belirten bir vatandaş, “Allah’ın izniyle çıkarız. Cumhurbaşkanımıza güvenimiz sonsuz, her zaman destekçisiyiz” dedi. Bir vatandaş ise “Bu ortamda bu hükümetle gidebiliriz, ben öyle tahmin ediyorum. Başka ülkelere ihtiyacımız olmadan silahlarımızı yapabiliyorsak uzaya da gidebilir” şeklinde konuştu.



‘ÖYLE BİR TEKNOLOJİMİZ YOK’

Türkiye’nin öyle bir teknolojisi olmadığını dile getiren bir vatandaş, “Uzaya gidebileceğimizi zannetmiyorum. Yok öyle bir şey. Türkiye’nin öyle bir bilgi donanımı, maddi kaynağı yok. Yani hayali. Sanırım seçim olacak ve ona yönelik söylenen sözler bunlar” diye konuştu.



‘UMUDUM YOK’

Türkiye'nin uzaya çıkmasının gerçekten önemli bir olay olduğunu söyleyen bir genç, “Ancak uzaya çıkan ülkelere baktığımızda toplumsal sorunlarına çözüm bulmuş, işsizliğine çözüm bulmuş, vatandaşına iyi bir gelecek sağlayan ülkeler. Türkiye'den uzaya bir kişi göndermek önemli bir adım olabilir. Ama ne işsizliğe, ne esnafın, çiftçinin, çalışanın, ne de sokaklarda gezen işsiz gençlerin sorunlarına çözüm getirebilir. Son gelişmeler bazı kesimler için umut verici olsa da, yaşanan sıkıntılar, işsizlik sebebiyle benim pek fazla umudum yok. Eğer uzayda veya ayda işsizliğe çözüm bulacaklarsa, o zaman geleceğine umutsuz bakan biz gençler de gereken desteği veririz” cevabını verdi.



‘HER ŞEY TAM BİR EKSİK UZAY KALDI’

Aya gitmekle ilgili açıklamaları inandırıcı bulmadığını söyleyen bir vatandaş, “Her şeyi 2023, 2023 diye götürsünler bakalım. Halkın da 2023’te söyleyecekleri var. Millet geçinemiyor, milyonlarca kişi işsiz, insanlar çöpten yiyecek topluyor ama uzaya gitmeye çalışıyoruz. Her şeyi hallettik bir uzaya çıkmamız kalmıştı” ifadesini kullandı.



‘AYA DA GİDERİZ UZAYA DA’

Aya da gideriz uzaya da gideriz diyen bir vatandaş, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımıza helal olsun onun 20 senede yaptığını hiçbir hükümet yapamamıştır. Allah’ın izniyle aya da gideriz.” Bu teknik bir konu diyen bir vatandaş, “Ama Türkiye’nin de çıkması lazım. Bu teknik konuları uzmanlar daha iyi bilir. Biz halk olarak ulu emre itaat ederiz” cevabını verdi.



‘PARA YOK PUL YOK NEREYE GİDİYORUZ’

Bir vatandaş ise “Yalnız birtakım ihtiyaçlar varken ayda yerimiz var mı acaba? Orada bize arsa neyi mi verecekler? Arsa falan verirlerse gidelim. Para yok pul yok nereye gideceksin? Güle güle gitsin. Ancak bu iş kapıdan borçlu gelirken, pencereden zekat dağıtmaya benziyor” cevabını verdi. Evine ekmek götürmeyen milyonlarca insan olduğunu dil getiren bir emekli, “Ben bunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. İşsizlik artmış, ekonomik kriz derinleşmiş biz aya mı gideceğiz. Kim inanır buna” dedi.



‘ALLAH ONUN İŞİNİ RAST GETİRSİN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkemizi dünyaya tanıttığını belirten bir kişi, “Allah onun işini rast getirsin. Aya da gideriz ben inanıyorum. Ben 85 yaşındayım Menderes’ten sonra böyle bir başbakan gelmedi. Türkiye’yi idare ediyor. Müslüman devletlerine yardım ediyor” ifadesini kullandı.

‘38 MİLYON BÜTÇEYLE BAŞARILI OLAMAZ’

Bir genç uzayla ilgili bütçemizin çok düşük olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “NASA’nın bütçesi 23 milyar dolar. Türkiye’nin bütçesi 38 milyon TL. Bu bütçeyle başarılı olacağına inanmıyorum.”



