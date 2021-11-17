“Ay-Yıldız” Çorum’a yakıştı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazi Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’nda başlatılan Ay-yıldızlı peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindeki heyet Ahçılar 13. Sokak ile Gazi Caddesi’ni birbirine bağlayan kavşakta inceleme yaptı. Kavşakta peyzaj çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, kavşakta yer alan dev Ay-Yıldız heykelinin ilimize yakıştığını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda: “Ay-Yıldız’ımız Dünyanın Merkezi’ne çok yakıştı.” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

