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Av.Yaşar Köstekçi’nin yeni hukuk kitabı çıktı

İstanbul Barosu avukatlarından, hemşehrimiz Yaşar Köstekçi’nin “Banka Ticari Kredi Sözleşmeleri, Tacirin Hakları, Bankanın Sorumlulukları” isimli 5. hukuk kitabı, İstanbul Vedat Kitapçılık tarafından yayınlandı.

Güncel 03.08.2020, 18:50
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Av.Yaşar Köstekçi’nin yeni hukuk kitabı çıktı

Lüks ciltli, kaliteli kâğıda basılmış 536 sayfalık prestij kitap, Temmuz 2020 tarihini taşıyor.

Av. Yaşar Köstekçi, 1946 Çorum doğumlu. Çorum Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Çorum Ekspres Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde borçlar hukuku, vergi sistemi, taşınmazlar ve toprak hukuku alanlarında yüksek lisans yaptı. (Haber Merkezi)

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