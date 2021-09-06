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Avusturya’dan ithal Simmental ırkı düve 

Çorum Sel Sokak’ta faaliyet gösteren Altinstern Türkiye Temsilciliği, Avusturya’dan damızlık büyükbaş hayvan ve düve ithal ederek Çorumlu besicilere ulaştırıyor.  

Güncel 06.09.2021, 21:06
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Avusturya’dan ithal Simmental ırkı düve 

Merkezi Viyana’da bulunan, dünya çapında 35 yıllık deneyime sahip Altinstern firması, uluslararası hayvancılık pazarının dinamik koşullarında, yöre yetiştiricilerine güvenli bir platform sunuyor.
Anavatanı İsviçre verimli hayvan ırkı Simmental’in hakim rengi sarı-beyaz-alaca…Vücut yapısının dayanıklılığı ile ülkemiz iklim ve arazi şartlarına çabuk adapte oldu. 
Altinstern Temsilciliği’nin, Çorum’dan tüm bölgeye talep edilen miktarda ithal hayvan temin edebildiği bildirildi. (Haber Merkezi) 
 

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