Avukatlar İstanbul’da öldürülen meslektaşları için eylem yaptı

Çorum Barosu üyeleri, Adalet Sarayı önünde Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesini protesto etti. Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve Baro üyesi avukatların katıldığı eylemde Servet Bakırtaş’ın sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldüğü dile getirildi.

Baro Başkanı Av. Kalıpçı, önceki gün İstanbul Bakırköy’de bir meslektaşlarını alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini, belirterek “Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş’ın yüreği şimdi bizde atacak. Avukatı müvekkili ile özdeşleştirilen sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle, ölüm kustu. Edindiğimiz bilgiye göre, yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen, ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırıları mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır” diye konuştu.

“YAS TUTMAKTAN BIKTIK”

Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesinin kelimenin tam anlamıyla bir ilkellik olduğunu vurgulayan Kalıpçı, “Bir mesleğin ‘ölümü göze alarak’ sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da, o toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık” dedi.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Avukatların adaletin tecellisi için bu mesleği yaptığını, savunma olmaz ise yargılamanın da olmayacağını söyleyen Kalıpçı, bu katil zanlısını da bir avukatın savunacağını, Av. Bakırtaş’ı da şehit olarak yaşatacaklarını ifade eden Çorum Baro Başkanı Av. Kalıpçı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Sözün bittiği yerdeyiz. Önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza, başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Avukatın güvende olmadığı bir ülkede hiçbir vatandaş güvende olamaz”

(Ali ÇINAR – Yeriş KUŞCU)