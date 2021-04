“Avukatlar her zaman adaletsizliğe karşı çıkar”

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ve avukatların katıldığı törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Adliye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Ardından Baro Başkanı Av. Yaşar, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

5 Nisan Avukatlar Günü’nü buruk bir şekilde kutladıklarını belirten Yaşar, bir yılı aşkın süredir tüm iş kollarında olduğu gibi pandeminin avukatları da etkilediğini söyledi.

Yaşar yaptığı konuşmasında şunları söyledi.



“Pandemi mesleğimizi icra etmemizi engelliyor. Yaşam konforumuzu son derece olumsuz etkiledi. Dünyamızı başka bir dünyaya dönüştürdü. Ülke çapında üç milyonu aşkın insanımız hastalandı, on binlerce insanımızı kaybettik. Ekim ayından beri yapamadığımız Genel Kurulumuzu ancak geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirebildik. Bu olumsuz süreçte tüm meslektaşlarımızı, ailelerini, tüm Çorumlu hemşerilerimi ve her vatandaşımızı önce sağlık diyerek dikkatli olmaya çağırıyorum.

Bir yandan yıllardır bu mesleğe emek vererek zar-zor hayatını devam ettiren kıdemli avukatlarımız, bir yandan mesleğin daha başında olan genç meslektaşlarımız, diğer yandan umutsuzluk içinde stajını devam ettiren gençlerimiz. Bu virüse ilişkin çıkan her pozitif vaka bizi derinden üzüyor. İnşallah tedavi gören tüm hastalar en kısa sürede sağlığına kavuşur.

Tez zamanda her biriniz açısından pandemiden sağlık içinde çıkmayı diliyorum. Avukatlar her zaman adaletsizliğe karşı çıkarlar. Baronun gücü mensuplarından gelir ve savunma ancak güçlü bir baro ile görevini yerine getirir.



Bu bilinçle; adaleti önceleyen, ötekileştirmeyen, meslek sorunlarına odaklanan, hukuk dışında hiçbir şey ya da kimsenin dilini kullanmayan, peşine takılmayan; evrensel hukuk ilkeleri ışığında, insan haklarından yana, kimden geldiğine ve kime karşı yapıldığına bakılmaksızın tüm hak ihlallerinin karşısında olduk.

Avukatlık tartışmasız olarak yargının ayrılmaz parçasıdır. Avukatların meslek örgütü olan baroların ise çok önemli sorumlulukları vardır. Yaşadığımız dünyada karşılaştığımız her mesele avukatları ilgilendirmektedir. Son yıllarda hukuk fakültelerinin ve mezunlarının sayısı artmış, buna karşılık mesleğin alanı daralmıştır. Bu kontrolsüz büyüme mesleğe zarar vermektedir.

Adaletin tam olarak tesis edildiği, mesleki sorunların çözüldüğü, İnsan Hakları ve hukuk devlet ilkelerinin arzu ettiğimiz seviyeye ulaştığı Sağlıklı ve güzel günlere kavuşmak temennisi ile sözlerime son verirken 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutlar, Çorum Barosu Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.” (Yusuf ÇINAR)