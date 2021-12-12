“Avukatlar her gün kendilerini güncellemeli”

Gençcan, Çorum Barosu tarafından düzenlenen “Aile Hukuk Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim seminerinde konuştu. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Baro yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatların hazır bulunduğu seminerde konuşan Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, “Artık google avukatlığı dönemi bitmiştir. ‘Ben kitap okumuyorum, zaten her şey var’ diyerek işi geçiştiremezsin. Hukuk öyle hızlı akıyor ki. Artık avukatlar da her gün kendilerini güncellemek zorunda” dedi.

Gençcan, konuşmasının devamında “aile hukuku uygulamalı” ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

