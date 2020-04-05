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“Avukatlar hak ve hukukumuzun koruyucularıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yargının bağımsız olmadığı bir toplumda demokrasinin de olamayacağını ifade ederek, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması için gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

“Avukatlar hak ve hukukumuzun koruyucularıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yargının bağımsız olmadığı bir toplumda demokrasinin de olamayacağını ifade ederek, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması için gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

05 Nisan 2020 Pazar 17:37
“Avukatlar hak ve hukukumuzun koruyucularıdır”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi tüm avukatların gününü tebrik etti.

Tahtasız, “Bir ulusun yüksek değerlere sahip demokrasi ile yönetildiğinin ölçüsü avukatlara verilen önem ve değer ile ölçülür. Hukuk devletinin en önemli güvencesi savunma, avukatlar ve onların örgütü barolardır. Yargı bağımsızlığı, avukatın ve baroların bağımsızlığını sağlamakla olabilecektir.

Savunma hakkının kutsallığı teriminde kendini bulan avukatlık mesleği, adalet ve hakkaniyetin sağlanmasında vazgeçilmez bir yere sahiptir" dedi.

Bağımsız yargıyı ve bağımsız savunmayı adaletin temel taşı olarak gördüğünü vurgulayan Tahtasız, yargıya olan güven duygusunun o toplumun moral değerlerini de yükselteceğini kaydetti.

Tahtasız, hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatların bu özel gününü kutlayarak, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşmamızı diledi.

Mehmet Tahtasız, “İtiraz eden, sorgulayan, direnen, mücadele eden, eğilmeyen, savunan halkın sesi olan, efendileri olmayan ve köle kullanmayan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

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