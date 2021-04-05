“Avukatlar adaletin yılmaz bekçileridir”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Avukatlar; hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ile hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması bağlamında yaşamsal bir önem ve değere sahiptir. Adaletin yılmaz bekçileri, bağımsız yargının ve çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz unsurları olan değerli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

“Türkiye, dünyada yaşanan değişimlere açık, evrensel değerleri önemseyen, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı her alanda sürdüren demokratik ve sosyal adaleti sağlayan bir hukuk devletidir” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Devlet ve vatandaş ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesi ile haklarının korunmasında ve kullanılmasında yardımcı olan avukatlarımız, aynı zamanda adaletin sağlanması, hukuksal ilişkilerin yürütülmesinde de önemli roller üstlenmektedirler. Avukatlar, bir yandan kendilerine emanet edilen menfaatleri korurken bir yandan da yasaların bilinmesini, anlaşılmasını ve uygulanmasını gözetecek şekilde mesleklerini icra etmektedir” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Kamu vicdanı ve adaletin sağlanmasında görevini ifa etmek suretiyle adaletin tecelli etmesinde özveriyle görevlerini yerine getiren başta Çorum Barosu Avukatlarımızın ve adalet camiamızda bulunan meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyor, sağlıklı ve başarılı bir mesleki yaşam diliyorum" dedi.

